Алиев разнес Шевченко и Реброва –легенда Динамо хочет видеть Ярмоленко в сборной Украины

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев пожаловался на предвзятость руководителей УАФ. В роли пострадавшего, по мнению бывшего футболиста, является Андрей Ярмоленко.

Александр Алиев публично заявил, что, по его мнению, в сборной Украины имеют место личные счеты. Во время разговора для ютуб-канала PRYVOZ Алиев обвинил президента УАФ и вице-президента организации Сергея Реброва в препятствовании Андрею Ярмоленко.

В чем Алиев обвинил Шевченко и Реброва?

Экс-футболист считает, что Сергей Ребров намеренно перестал привлекать опытного Ярмоленко в национальную команду.

Я считаю, что в сборную должны звать за качество игры, а не из-за отношения. Возможно, "Ребруха" себе враг, если он Ярмоленко не вызвал,

– сказал Алиев.

Бывший футболист Динамо заявил, что причина таких действий уже бывшего главного тренера может крыться в отношениях с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Алиев напомнил, что глава украинского футбола является лучшим бомбардиром в истории "сине-желтых" – 48 голов. У Ярмоленко – на два меньше.

Он забьет три гола и все, "Шева" останется в стороне? Ну как это так? Мы все прекрасно это знаем и это есть на самом деле. Я не стесняюсь об этом говорить,

– отметил Алиев.

Александр также добавил, что не боится никаких возможных обид в свою сторону со стороны УАФ. Легенда Динамо сказал, что он был на фронте, где видел гораздо худшие вещи.

Когда Андрей Ярмоленко потерял место в сборной?

По информации статистического портала Transfermarkt, у вингера киевского Динамо 125 матчей в футболке национальной команды. В прошлый раз 36-летний Ярмоленко приезжал в лагерь "сине-желтых" в марте 2025 года на игры плей-офф Лиги Наций против Бельгии.

Чуть позже стало известно о скандале футболиста с тогдашним наставником Динамо Александром Шовковским, который выгнал игрока с тренировки команды.

В сентябре 2025-го Сергей Ребров говорил, что Андрей не попадает в заявку из-за большой конкуренции. По словам специалиста, в тот момент полузащитник оставался потенциальным кандидатом в национальную команду.

