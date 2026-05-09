Алиев разнес Шевченко и Реброва –легенда Динамо хочет видеть Ярмоленко в сборной Украины
- Александр Алиев обвинил Андрея Шевченко в препятствовании Ярмоленко попасть в сборную Украины из-за личных счетов.
- Ярмоленко забил за Украину 46 голов, что лишь на два точных выстрела меньше, чем показатель Андрея Шевченко. Результат нынешнего президента УАФ является лучшим в истории сборной.
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев пожаловался на предвзятость руководителей УАФ. В роли пострадавшего, по мнению бывшего футболиста, является Андрей Ярмоленко.
Александр Алиев публично заявил, что, по его мнению, в сборной Украины имеют место личные счеты. Во время разговора для ютуб-канала PRYVOZ Алиев обвинил президента УАФ и вице-президента организации Сергея Реброва в препятствовании Андрею Ярмоленко.
К теме Конфликтовал с Шовковским, бил Степаненко: интересные факты об Андрее Ярмоленко
В чем Алиев обвинил Шевченко и Реброва?
Экс-футболист считает, что Сергей Ребров намеренно перестал привлекать опытного Ярмоленко в национальную команду.
Я считаю, что в сборную должны звать за качество игры, а не из-за отношения. Возможно, "Ребруха" себе враг, если он Ярмоленко не вызвал,
– сказал Алиев.
Бывший футболист Динамо заявил, что причина таких действий уже бывшего главного тренера может крыться в отношениях с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.
Алиев напомнил, что глава украинского футбола является лучшим бомбардиром в истории "сине-желтых" – 48 голов. У Ярмоленко – на два меньше.
Он забьет три гола и все, "Шева" останется в стороне? Ну как это так? Мы все прекрасно это знаем и это есть на самом деле. Я не стесняюсь об этом говорить,
– отметил Алиев.
Александр также добавил, что не боится никаких возможных обид в свою сторону со стороны УАФ. Легенда Динамо сказал, что он был на фронте, где видел гораздо худшие вещи.
Когда Андрей Ярмоленко потерял место в сборной?
По информации статистического портала Transfermarkt, у вингера киевского Динамо 125 матчей в футболке национальной команды. В прошлый раз 36-летний Ярмоленко приезжал в лагерь "сине-желтых" в марте 2025 года на игры плей-офф Лиги Наций против Бельгии.
Чуть позже стало известно о скандале футболиста с тогдашним наставником Динамо Александром Шовковским, который выгнал игрока с тренировки команды.
В сентябре 2025-го Сергей Ребров говорил, что Андрей не попадает в заявку из-за большой конкуренции. По словам специалиста, в тот момент полузащитник оставался потенциальным кандидатом в национальную команду.
Какие достижения у Ярмоленко в сборной?
- Он начал выступать на самом высоком международном уровне с 2009 года. За это время вингер Динамо сыграл 125 матчей за сборную Украины, что является наибольшим показателем после исключения Анатолия Тимощука из реестров УАФ.
- На счету футболиста за 16 лет в национальной команде: 46 голов и 26 результативных передач. Он становился четвертьфиналистом Евро-2020.
- В апреле Андрей Ярмоленко прокомментировал провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2026, заявив, что его присутствие не гарантировало бы другого результата.