Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую, – Алиев разорвал Динамо после позора в еврокубках

Киевское Динамо 23 октября потерпело второе поражение подряд в основном раунде Лиги конференций-2025/2026. Команду Александра Шовковского уничтожил турецкий клуб Самсунспор.

Киевляне выдали очередной бледный матч и получили полную сумку голов в свои ворота. Самсунспор поиздевался над Динамо, одержав победу со счетом 3:0. Бывший футболист "бело-синих" Александр Алиев прокомментировал поражение подопечных Александра Шовковского, передает 24 Канал со ссылкой на Meta.ua.

Как Алиев отреагировал на поражение Динамо?

Экс-защитник обратился к футболистам Шовковского с призывом наконец понять, за какую большую команду они играют и какое легендарное лого носят на груди. Алиев признался, что получает немало сообщений от военных с фронта. Фаны киевского гранда, которые защищают страну от врага, не понимают, почему команда так издевается над болельщиками.

Алиев рассказал, куда хотел бы свозить команду после таких провальных выступлений.

Игроки сами обязаны понимать, какую футболку они одевают и за какой клуб выступают. Вы хоть покажите характер для тех ребят, которые на передовой. Мне много знакомых оттуда пишут, спрашивают, почему этот клуб уничтожается. А мне нечего ответить. Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально,

– заявил Алиев.

Александр добавил, что команда не слышит критики или не хочет ее слышать. Ведь их игра не становится лучше. Алиев признался, что ему стыдно, как бывшему игроку Динамо, за нынешнее поколение киевского клуба.

Отметим, что другой экс-игрок киевлян Олег Саленко не верит в версию Динамо, которая касается отсутствия опытного Андрея Ярмоленко на матче против Самсунспора. Он считает, что Ярмоленко не заболел, а просто решил не участвовать в этой позорной игре команды. Об этом он рассказал в комментарии Footboom.

"Вы думаете Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая нынче атмосфера в Динамо", – заявил Саленко.

Перед игрой пресс-служба Динамо сообщала, что у Ярмоленко простуда, поэтому он не сыграет во 2-м туре основного раунда Лиги конференций-2025/2026.

Какова статистика Динамо в сезоне-2025/2026?