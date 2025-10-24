Я б відвіз нинішніх динамівців на передову, – Алієв розірвав Динамо після ганьби у єврокубках

Київське Динамо 23 жовтня зазнала другої поразки поспіль в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026. Команду Олександра Шовковського знищив турецький клуб Самсунспор.

Кияни видали черговий блідий матч та отримали повну торбу голів у свої ворота. Самсунспор познущався із Динамо, здобувши перемогу з рахунком 3:0. Колишній футболіст "біло-синіх" Олександр Алієв прокоментував поразку підопічних Олександра Шовковського, передає 24 Канал із посиланням на Meta.ua.

До теми Жодного удару у площину воріт: Динамо ганебно програло Самсонспору у Лізі конференцій

Як Алієв відреагував на поразку Динамо?

Експівзахисник звернувся до футболістів Шовковського із закликом нарешті зрозуміти, за яку велику команду вони грають та яке легендарне лого носять на грудях. Алієв зізнався, що отримує чимало повідомлень від військових із фронту. Фани київського гранда, які захищають країну від ворога, не розуміють, чому команда так знущається із уболівальників.

Алієв розповів, куди хотів би звозити команду після таких провальних виступів.

Гравці самі зобов'язані розуміти, яку футболку вони одягають і за який клуб виступають. Ви хоч покажіть характер для тих хлопців, які на передовій. Мені багато знайомих звідти пишуть, запитують, чому цей клуб знищується. А мені нічого відповісти. Я б відвіз нинішніх динамівців на передову і показав, як вони там живуть, як вони проявляють характер і борються, щоб в тилу жилося більш-менш нормально,

– заявив Алієв.

Олександр додав, що команда не чує критики або не хоче її чути. Адже їх гра не стає кращою. Алієв зізнався, що йому соромно, як колишньому гравцю Динамо, за нинішнє покоління київського клубу.

Відзначимо, що інший ексгравець киян Олег Саленко не вірить у версію Динамо, яка стосується відсутності досвідченого Андрія Ярмоленка на матчі проти Самсунспора. Він вважає, що Ярмоленко не захворів, а просто вирішив не брати участі у цій ганебній грі команди. Про це він розповів у коментарі Footboom.

"Ви думаєте Ярмоленко дійсно захворів, як нам розповіли? Ні, звичайно. Андрій просто не захотів брати участь в цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така нині атмосфера в Динамо", – заявив Саленко.

Перед грою пресслужба Динамо повідомляла, що у Ярмоленка застуда, тому він не зіграє у 2-му турі основного раунду Ліги конференцій-2025/2026.

Якою є статистика Динамо у сезоні-2025/2026?