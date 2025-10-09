Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины Александра Алиева признали виновным в совершении правонарушения. На приговор суда отреагировал ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз.

Доброволец ВСУ Олег Симороз, потерявший на войне ноги, раскритиковал экс-звезду Динамо Александра Алиева. Он заявил, что бывший футболист проходит фиктивную службу, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Олега Симороза.

К теме Алиев получил приговор от суда из-за пьяной езды: какое наказание понесет экс-звезда Динамо

Что сказал ветеран ВСУ о службе Алиева?

Известный активист и общественный деятель Олег Симороз рассказал, что адвокат Алиева во время судебного заседания настаивал учесть смягчающие обстоятельства. Мол, экс-футболист является военнослужащим и участником боевых действий. Однако суд отказался принимать во внимание такие доводы.

Симороз призвал работников ТЦК обратить внимание на Алиева, который уклоняется от мобилизации благодаря своим связям.

"Обращаю внимание Киевский городской территориальный центр комплектования, что Александр Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых "ДФТГ", где в его обязанности во время действия военного положения входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактическим автомобилем Mersedes-Benz G-350. Очень надеюсь, что этого клоуна когда-то призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать", – написал Симороз.

Отдельно Симороз остановился на военной службе Алиева. Ветеран ВСУ настаивает, что Алиев незаконно получил статус участника боевых действий.

"Александр Алиев несмотря на его пафосные интервью о "службе в армии" как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне как ветерану этой бригады противно смотреть как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладенько ночует дома в Киеве после выпитых рюмок.

Реального участия в боевых действиях этот клоун также не принимал, но используя связи в командовании Сил территориальной обороны, за героическую оборону своего двора на Оболони, он получил статус участника боевых действий, которым теперь он пользуется, например в суде оправдывая свое бухое управление автомобилем", – отметил ветеран ВСУ.

Напомним, что недавно Александр Алиев иронично высказался о мобилизации экс-игрока Динамо Артура Рудько. Он высмеял голкипера, который хотел сбежать из Украины.

Что известно о службе Алиева в ВСУ?