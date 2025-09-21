33-летнего голкипера Артура Рудько в начале сентября украинские пограничники задержали при попытке незаконного пересечения границы. На тот момент футболист уже был мобилизован в ряды ВСУ, пишет 24 Канал.
Что сказал Алиев о побеге Рудько?
Во время совместного стрима с Артемом Милевским скандальную ситуацию прокомментировал Александр Алиев. Экс-футболист Динамо и сборной Украины решил потроллить известного голкипера.
"Что сказать? Ну, ничего. Не было контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так было у него с Динамо, Шахтером, теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ.
Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это... мне, конечно... не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны", – сказал Алиев.
Отметим, что ранее ветеран ВСУ Олег Симороз критиковал Александра Алиева за пиар на теме ВСУ. По словам военнослужащего, динамовец примазался "к боевой 112-й бригаде" и уклоняется от мобилизации.
Что известно о побеге Артура Рудько?
- Артур Рудько в прошлом сезоне защищал ворота одесского Черноморца. Летом голкипер покинул "моряков", которые по итогам чемпионата-2024/25 понизились в классе.
- 33-летний футболист находился в поисках нового клуба и имел несколько предложений из-за рубежа. Однако легально выехать из Украины Рудько не имел возможности.
- По информации журналиста Константина Андриюка, в августе 2025 года Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа футболиста задержали и доставили в ТЦК, где он заплатил штраф в размере 17 тысяч гривен.
- Экс-игрок Динамо и Шахтера прошел ВЛК и 31 августа был мобилизован. На несколько дней он отпросился домой, чтобы собрать вещи. А уже 3 сентября его и еще нескольких человек задержали на границе с Молдовой в районе Приднестровья.
- Как сообщает Динамомания, Артур Рудько собирался подписать контракт с Габалой и продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.