33-летнего голкипера Артура Рудько в начале сентября украинские пограничники задержали при попытке незаконного пересечения границы. На тот момент футболист уже был мобилизован в ряды ВСУ, пишет 24 Канал.

Что сказал Алиев о побеге Рудько?

Во время совместного стрима с Артемом Милевским скандальную ситуацию прокомментировал Александр Алиев. Экс-футболист Динамо и сборной Украины решил потроллить известного голкипера.

"Что сказать? Ну, ничего. Не было контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так было у него с Динамо, Шахтером, теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ.

Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это... мне, конечно... не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны", – сказал Алиев.

Отметим, что ранее ветеран ВСУ Олег Симороз критиковал Александра Алиева за пиар на теме ВСУ. По словам военнослужащего, динамовец примазался "к боевой 112-й бригаде" и уклоняется от мобилизации.

Что известно о побеге Артура Рудько?