Бывшего игрока Динамо и сборной Украины Александра Алиева неоднократно обвиняли в фиктивной службе в рядах ВСУ. Сам экс-футболист отрицал все упреки в пиаре на военной теме.

В интервью Славе Демину Александр Алиев заявил, что продолжает военную службу. 24 Канал сделал официальный запрос в 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны относительно службы экс-звезды Динамо.

Проходит ли службу Алиев в рядах ВСУ?

Редакция 24 Канала получила ответ на вопрос, служил ли и числится ли в 112 ОБрТро Александр Алиев.

Бывший футболист Динамо действительно проходил службу в этой боевой части в период с 24.02.2022 по 22.03.2023. Впоследствии он был исключен из списка личного состава воинской части.

В настоящее время Александр Алиев не проходит военную службу в указанной воинской части.

Официальный ответ 112 бригады относительно службы Алиева / фото 24 Канала

Что говорил Алиев о службе в ВСУ?