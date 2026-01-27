Самая важная победа в жизни: известная украинская спортсменка впервые стала мамой

Одна из самых успешных украинских борчинь вольного стиля Алина Грушина-Акобия впервые стала мамой. Алина поблагодарила врачей и своего мужа Александра, который тоже является спортсменом.

Украинская борчиня Алина Грушина-Акобия в инстаграме сообщила, что стала мамой – у нее и ее мужа, спортсмена Александра Грушина, родилась дочь. Эту радостную новость атлетка назвала "самой большой победой" в жизни.

Личная жизнь и семья

Ее муж Александр Грушин также известный борец: бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.

Алина поблагодарила партнера за поддержку и так отреагировала на рождение дочери "невозможно описать словами – только сердцем".

Кто такая Алина Грушина-Акобия

Алина Грушина-Акобия – одна из самых успешных современных украинских борчинь. 26-летняя спортсменка представляет Украину в весовой категории до 57 килограммов в вольной борьбе.

Спортсменка является двукратной чемпионкой Европы – получала золото на континентальных первенствах и является одной из самых титулованных спортсменок в своем весовом весе.

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дошла до четвертьфинала в своей категории.

Грушина-Акобия выросла как один из ключевых лидеров украинской женской борьбы, неоднократно укрепляя позиции нашей сборной среди лучших борцов Европы и мира.

Основные спортивные успехи борчини