Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія в інстаграмі повідомила, що стала мамою – у неї та її чоловіка, спортсмена Олександра Грушина, народилася донька. Цю радісну новину атлетка назвала "найбільшою перемогою" у житті.

Особисте життя та сім’я

Її чоловік Олександр Грушин також відомий борець: бронзовий і срібний призер чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Аліна подякувала партнеру за підтримку і так відреагувала на народження доньки "неможливо описати словами – лише серцем".

Хто така Аліна Грушина-Акобія

Аліна Грушина-Акобія – одна з найуспішніших сучасних українських борчинь. 26-річна спортсменка представляє Україну у ваговій категорії до 57 кілограмів у вільній боротьбі.

Спортсменка є дворазовою чемпіонкою Європи – здобувала золото на континентальних першостях та є однією з найтитулованіших спортсменок у своїй ваговій вазі.

На Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році дійшла до чвертьфіналу у своїй категорії.

Грушина-Акобія виросла як один із ключових лідерів української жіночої боротьби, неодноразово зміцнюючи позиції нашої збірної серед найкращих борчинь Європи та світу.

Основні спортивні успіхи борчині