Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія в інстаграмі повідомила, що стала мамою – у неї та її чоловіка, спортсмена Олександра Грушина, народилася донька. Цю радісну новину атлетка назвала "найбільшою перемогою" у житті.
Особисте життя та сім’я
Її чоловік Олександр Грушин також відомий борець: бронзовий і срібний призер чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.
Аліна подякувала партнеру за підтримку і так відреагувала на народження доньки "неможливо описати словами – лише серцем".
Хто така Аліна Грушина-Акобія
Аліна Грушина-Акобія – одна з найуспішніших сучасних українських борчинь. 26-річна спортсменка представляє Україну у ваговій категорії до 57 кілограмів у вільній боротьбі.
Спортсменка є дворазовою чемпіонкою Європи – здобувала золото на континентальних першостях та є однією з найтитулованіших спортсменок у своїй ваговій вазі.
На Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році дійшла до чвертьфіналу у своїй категорії.
Грушина-Акобія виросла як один із ключових лідерів української жіночої боротьби, неодноразово зміцнюючи позиції нашої збірної серед найкращих борчинь Європи та світу.
Основні спортивні успіхи борчині
- Як йдеться на сайті UWW, Аліна є переможницею молодіжного чемпіонату світу 2023 року у Белграді (Сербія).
- Грушина-Акобія є чемпіонкою Європи 2023 року, де в фіналі перемогла суперницю з Азербайджану з рахунком 10:0.
- В юніорських змаганнях також здобувала медалі – зокрема срібло та бронзу на чемпіонатах світу U23.