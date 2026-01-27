Украинская борчиня Алина Грушина-Акобия в инстаграме сообщила, что стала мамой – у нее и ее мужа, спортсмена Александра Грушина, родилась дочь. Эту радостную новость атлетка назвала "самой большой победой" в жизни.
Личная жизнь и семья
Ее муж Александр Грушин также известный борец: бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.
Алина поблагодарила партнера за поддержку и так отреагировала на рождение дочери "невозможно описать словами – только сердцем".
Кто такая Алина Грушина-Акобия
Алина Грушина-Акобия – одна из самых успешных современных украинских борчинь. 26-летняя спортсменка представляет Украину в весовой категории до 57 килограммов в вольной борьбе.
Спортсменка является двукратной чемпионкой Европы – получала золото на континентальных первенствах и является одной из самых титулованных спортсменок в своем весовом весе.
На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дошла до четвертьфинала в своей категории.
Грушина-Акобия выросла как один из ключевых лидеров украинской женской борьбы, неоднократно укрепляя позиции нашей сборной среди лучших борцов Европы и мира.
Основные спортивные успехи борчини
- Как говорится на сайте UWW, Алина является победительницей молодежного чемпионата мира 2023 года в Белграде (Сербия).
- Грушина-Акобия является чемпионкой Европы 2023 года, где в финале победила соперницу из Азербайджана со счетом 10:0.
- В юниорских соревнованиях также получала медали – в частности серебро и бронзу на чемпионатах мира U23.