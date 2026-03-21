Іранська влада виконала смертний вирок щодо молодого спортсмена, якого затримали після масових протестів. Його страта викликала хвилю критики з боку міжнародних організацій та правозахисників, пише BBC.

За що засудили молодого спортсмена?

19-річного борця Салеха Мохаммаді затримали у січні після антиурядових протестів у місті Кум. Його звинуватили у вбивстві співробітника сил безпеки та засудили до страти за статтею "ворожнеча до Бога" – одну з найтяжчих у кримінальному праві Ірану.

Сам спортсмен наполягав на своїй невинуватості й заявляв, що під час допитів його змусили зізнатися під тортурами. За даними правозахисників, судовий процес проходив із численними порушеннями та без належного доступу до адвоката.

Мохаммаді був членом молодіжної збірної Ірану з боротьби та встиг здобути бронзову медаль на міжнародному турнірі у 2024 році.

Реакція світу та страх нової хвилі страт

Страта юного спортсмена стала однією з перших після хвилі арештів, що відбулися під час масових протестів у країні. За даними правозахисних організацій, сотні затриманих досі перебувають під загрозою смертної кари.

Міжнародні правозахисні організації, зокрема Amnesty International, різко засудили дії Тегерана та закликали зупинити подальші страти. Вони вважають, що влада використовує смертні вироки як інструмент залякування протестувальників та придушення опозиції.

Цей випадок також викликав асоціації зі стратою іншого іранського борця – Навіда Афкарі у 2020 році, що тоді спричинило глобальний резонанс у спортивній спільноті.