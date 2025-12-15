Приемы контактных видов единоборств помогли Алине Шатерниковой избавиться от надоедливого хулигана. Инцидент произошел еще в начале спортивной карьеры чемпионки, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Как Шатерникова избила хулигана в Киеве?
Бывшая боксерка вспомнила эпизод, когда она еще занималась борьбой. После одной из тренировок Шатерникова сама возвращалась домой.
Однажды вечером я возвращалась с тренировки на Нивках в Киеве. Было темно, потому что лампочки выкручивали – их просто не было в продаже. И какой-то пьяный дядька начал ко мне приставать. После броска через бедро он оказался на полу, я еще и накопала его ногой, нажала кнопку лифта – и приехала домой. Броска через бедро мне хватило, чтобы решить ситуацию,
– вспомнила Шатерникова.
Какие достижения Шатерниковой в боксе?
- Алина Шатерникова сначала пробовала свои силы в фигурном катании. Однако впоследствии начала заниматься дзюдо и кикбоксингом.
- В профессиональном боксе свой первый бой провела в декабре 1997 года, когда в Минске победила белоруску Татьяну Волкову. По данным BoxRec, Шатерникова во время карьеры одержала 16 побед (3 – нокаутом) и потерпела два поражения.
- В 1999 году Алина завоевала титул чемпионки Европы EBU в легчайшем весе, который трижды успешно отстаивала.
- В июне 2002 года впервые стала чемпионкой мира по версии IBF, победив британку Кэтти Браун в Лондоне. Через три года в Киеве завоевала титул чемпионки мира по версии GBU.
- Сейчас занимает должность вице-президента Лиги профессионального бокса Украины. Шатерникова активно комментирует боксерские события и помогает украинской армии.