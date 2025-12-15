Прийоми контактних видів єдиноборств допомогли Аліні Шатерніковій позбутися надокучливого хулігана. Інцидент трапився ще на початку спортивної кар'єри чемпіонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Як Шатернікова побила хулігана у Києві?

Колишня боксерка пригадала епізод, коли вона ще займалася боротьбою. Після одного з тренувань Шатернікова сама поверталася додому.

Одного вечора я поверталася з тренування на Нивках у Києві. Було темно, бо лампочки викручували – їх просто не було в продажі. І якийсь п’яний дядько почав до мене приставати. Після кидка через стегно він опинився на підлозі, я ще й накопала його ногою, натиснула кнопку ліфта – і приїхала додому. Кидка через стегно мені вистачило, щоб вирішити ситуацію,

– пригадала Шатернікова.

Раніше Аліна Шатернікова прокоментувала ймовірне повернення на ринг Володимира Кличка. Вона попросила вболівальників не поспішати з висновками.

Які досягнення Шатернікової у боксі?