Прийоми контактних видів єдиноборств допомогли Аліні Шатерніковій позбутися надокучливого хулігана. Інцидент трапився ще на початку спортивної кар'єри чемпіонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Як Шатернікова побила хулігана у Києві?
Колишня боксерка пригадала епізод, коли вона ще займалася боротьбою. Після одного з тренувань Шатернікова сама поверталася додому.
Одного вечора я поверталася з тренування на Нивках у Києві. Було темно, бо лампочки викручували – їх просто не було в продажі. І якийсь п’яний дядько почав до мене приставати. Після кидка через стегно він опинився на підлозі, я ще й накопала його ногою, натиснула кнопку ліфта – і приїхала додому. Кидка через стегно мені вистачило, щоб вирішити ситуацію,
– пригадала Шатернікова.
Раніше Аліна Шатернікова прокоментувала ймовірне повернення на ринг Володимира Кличка. Вона попросила вболівальників не поспішати з висновками.
Які досягнення Шатернікової у боксі?
- Аліна Шатернікова спершу пробувала свої сили у фігурному катанні. Однак згодом почала займатися дзюдо та кікбоксингом.
- У професійному боксі свій перший бій провела у грудні 1997 року, коли у Мінську перемогла білоруску Тетяну Волкову. За даними BoxRec, Шатернікова під час кар'єри здобула 16 перемог (3 – нокаутом) та зазнала двох поразок.
- У 1999 році Аліна завоювала титул чемпіонки Європи EBU у найлегшій вазі, який тричі успішно відстоювала.
- У червні 2002 року вперше стала чемпіонкою світу за версією IBF, перемігши британку Кетті Браун у Лондоні. Через три роки у Києві здобула титул чемпіонки світу за версією GBU.
- Наразі обіймає посаду віцепрезидентки Ліги професійного боксу України. Шатернікова активно коментує боксерські події та допомагає українській армії.