"Броска через бедро хватило": как чемпионка мира проучила пьяного хулигана в Киеве

Титулованная украинская боксерка Алина Шатерникова во время профессиональной карьеры дважды становилась чемпионкой мира. В жизни спортсменки была ситуация, когда ей пришлось применить бойцовские качества вне ринга.

Приемы контактных видов единоборств помогли Алине Шатерниковой избавиться от надоедливого хулигана. Инцидент произошел еще в начале спортивной карьеры чемпионки, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Как Шатерникова избила хулигана в Киеве?

Бывшая боксерка вспомнила эпизод, когда она еще занималась борьбой. После одной из тренировок Шатерникова сама возвращалась домой.

Однажды вечером я возвращалась с тренировки на Нивках в Киеве. Было темно, потому что лампочки выкручивали – их просто не было в продаже. И какой-то пьяный дядька начал ко мне приставать. После броска через бедро он оказался на полу, я еще и накопала его ногой, нажала кнопку лифта – и приехала домой. Броска через бедро мне хватило, чтобы решить ситуацию,

– вспомнила Шатерникова.

Ранее Алина Шатерникова прокомментировала вероятное возвращение на ринг Владимира Кличко. Она попросила болельщиков не спешить с выводами.

Какие достижения Шатерниковой в боксе?