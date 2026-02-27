Еще одна звезда бокса публично поддержала Сергея Бубку
- Алина Шатерникова публично поддержала Сергея Бубку на фоне дискуссий о лишении его звания Героя Украины.
- Она выразила уважение к Бубке, тогда как Владислав Гераскевич призвал к лишению его звания из-за непрозрачных действий и позиции по войне с Россией.
Известная украинская спортсменка и функционер Алина Шатерникова поддержала олимпийского чемпиона Сергея Бубку. Это произошло на фоне дискуссий о лишении его звания Героя Украины.
Свою позицию бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу опубликовала на странице в фейсбуке. Шатерникова выразила уважение к достижениям легендарного легкоатлета, а ныне представителя Международного олимпийского комитета, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Начали разбрасываться чемпионами": жена Усика выдала тираду в поддержку Бубки
Что сказала Шатерникова?
Заявление Шатерниковой появилось после выступления украинского спортсмена Владислава Гераскевича в Верховной Раде, где он призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины из-за непрозрачных действий и позиции относительно войны с Россией.
Нет времени писать длинные посты, имею много ежедневной кропотливой работы по развитию украинского спорта и поддержки через спорт ветеранов. Времена шариковых продолжаются, моя поддержка и уважение Сергею Назаровичу,
– написала звездная в прошлом боксерша.
Шатерниковой сразу ответил Владислав Гераскевич. Скелетонист написал в Threads, что Алина ничего не знает о призере юношеских Олимпийских игр по боксу Максиме Галиничеве, который погиб в бою под Кременной на Луганщине.
Кто такая Алина Шатерникова?
Алина Шатерникова – бывшая украинская профессиональная боксерка, многократная чемпионка мира и Европы, которая после завершения активной спортивной карьеры заняла административную роль в развитии бокса в Украине.
Как вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, она занимается поддержкой спорта и ветеранов, а также часто комментирует значительные события в украинском спорте.
Кто из известных людей поддержал Бубку?
- Ряд известных украинских спортсменов, в том числе Василий Ломаченко, Александр Усик и его жена Екатерина Усик, также выразили свою поддержку Бубке, отметив его вклад в спорт и помощь украинским защитникам.
- Бывшая гимнастка Стелла Захарова заявила, что решение о лишении Бубки звания Героя, не должно приниматься одним человеком, не поддержав позицию Владислава Гераскевича в отношении бывшего главы НОК.
- Согласно расследованию Bihus info, компания Бубки сотрудничала с оккупантами, а его брат продолжает вести бизнес с террористами так называемой ДНР. Кроме того, бывший президент НОК ни разу публично не осудил российскую агрессию против Украины и не пытался защитить интересы нашего государства во время Олимпийских игр-2026.