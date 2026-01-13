Известная команда Формулы-1 лишилась пилота: кто стал ненужным

Alpine F1 Team объявила о прекращении сотрудничества с первым выпускником своей академии, который смог пробиться на место боевого пилота конюшни. Несмотря на перспективное начало карьеры, гонщик не оправдал доверия руководства.

Сразу после первых тестов своего нового болида на 2026 год французы поставили точку в кадровом вопросе. 22-летнему пилоту пожелали успеха в "поиске других карьерных возможностей", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Alpine в сети X.

Кто из пилотов покинул Alpine?

Без места даже резервного гонщика на новый сезон остался австралиец Джек Дуэн. Команда поблагодарила его за преданность и профессионализм на протяжении последних четырех лет на трассе и вне ее, но решила попрощаться.

Почему австралийца выгнали из Формулы-1?

Как указано на статистическом портале StatsF1, Дуэн дебютировал на Гран-при Абу-Даби в последний гоночный уикенд 2024 года. Уже тогда было известно, что он станет напарником Пьера Гасли в пелотоне на сезон-2025.

Австралиец находился под постоянным давлением со стороны аргентинского пилота Франко Колапинто, которого СМИ активно сватали на его место чуть ли не с первого Гран-при. Даже в команде не скрывали, что в случае плохих результатов Дуэну грозит понижение до резерва.

Так и произошло: терпения Alpine хватило на шесть гонок, в которых пилот дважды не финишировал, ни разу даже не приблизился к зачетной зоне и постоянно попадал в неприятные ситуации. Болид отдали Колапинто – и тот тоже не принес французской конюшне ни одного очка в Кубок конструкторов.

Когда начнется новый сезон Формулы-1?