Усик спрогнозировал результат самого ожидаемого боя 2025 года
- Александр Усик рассказал, как завершится бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
- Бой состоится в ночь с 13 на 14 сентября на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
Уже совсем скоро состоится грандиозный вечер бокса в Лас-Вегасе. В адской битве Сауль Альварес встретится с Теренсом Кроуфордом.
Александр Усик поделился мыслями относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. В частности, "Король хевивейта" назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.
Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд?
Александр Усик считает, что оба боксера не смогут завершить бой досрочной победой. Украинский боксер отметил, что Теренс Кроуфорд имеет хороший набор навыков и работает в двух стойках – правши и левши.
Усик подчеркнул, что Сауль Альварес сильнее и имеет более мощный удар. Однако его соперник умнее и видит, что происходит вокруг.
Для меня этот бой 50 на 50. Думаю, будет 12 раундов и решение судей,
– сказал Усик.
Напомним, что бой Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября. Мегафайт года будет принимать "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
Альварес – Кроуфорд: что известно о бое?
На кону боя Альварес – Кроуфорд титулы WBA, WBC, WBO и IBF, которыми владеет Канело. Теренс впервые будет драться во втором среднем весе.
В случае победы Теренс Кроуфорд впервые в истории бокса станет абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых дивизионах.
Ориентировочное начало вечера бокса в 3:00 по киевскому времени. Трансляция боя состоится на стриминговой платформе Netflix.