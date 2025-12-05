Носила форму Спартака и игнорировала войну: известная теннисистка отказалась от гражданства России

Российский спорт оказался под санкциями из-за полномасштабной войны в Украине. Неудивительно, что многие из атлетов не желают представлять страну-террористку на международной арене.

В конце концов большинство российских спортсменов вынуждены выступать под нейтральным флагом из-за военной политики Путина. Похоже, что такая ситуация оказалась не по нраву известной теннисистке Анастасии Потаповой, о чем она рассказала у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.

По теме Что у него в голове: теннисист российского происхождения неожиданно засунул ракетку в рот

Как Потапова бросила Россию?

Девушка в последнее время выступала без флага, и теперь она решила изменить это. Анастасия рассказала, что получила гражданство Австрии и именно эту страну теперь она будет представлять на теннисном корте.

Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством. Австрия – место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где я чувствую себя как дома. Мне очень нравится находиться в Вене. Я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. Поэтому начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей теннисной карьере,

– написала Потапова.

Напомним, что Анастасия всячески игнорировала вопрос войны в Украине и заявляла, что "спорт вне политики". При этом она не чуралась своего российского гражданства.

При этом смена гражданства возмутила немало российских фанатов тенниса. Дело в том, что в свое время глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал ставку именно на Потапову и выделил ей заоблачное финансирование из госбюджета.



Анастасия Потапова в форме Спартака / фото из инстаграма теннисистки

Зато нужной поддержки не получила другая тогда еще молодая теннисистка Елена Рыбакина. Поэтому она решила получить гражданство Казахстана и уже стала звездой тенниса.

Девушка является пятой ракеткой мира и победительницей Уимблдона-2022. Впрочем тогда внимание уделили развитию именно Потаповой, поэтому теперь ее смена гражданства вызывает возмущение.

Что известно об Анастасии Потаповой?