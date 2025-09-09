Укр Рус
9 сентября, 08:00
Триумф с россиянкой и дебют на Ролан Гаррос: интервью с теннисисткой Анастасией Соболевой

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Анастасия Соболева – перспективная украинская теннисистка из Днепра, которая в 2025 году дебютировала на турнире Ролан Гаррос.
  • Теннисистка успела выиграть турнир серии ITF в Анталии в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. Но после полномасштабного вторжения России в Украину их общение прекратилось.
  • Соболева тренируется в Словакии и имеет амбициозные планы на будущее. Спортсменка рассказала, что теннис является дорогим спортом, стоимость которого без спонсоров почти неподъемная.

Анастасия Соболева – перспективная украинская теннисистка, которая стремительно ворвалась в большой спорт. Спортсменка из Днепра уже одержала немало побед, а также успела сыграть на крупных турнирах серии Grand Slam.

21-летняя звезда тенниса за свою карьеру завоевала семь титулов ITF. В 2025 году Соболева дебютировала на Ролан Гаррос и сыграла в квалификации Открытого чемпионата США – US Open.

В рейтинге Женской теннисной организации Анастасия Соболева занимает 221 строчку. В интервью 24 канала спортсменка рассказала о начале карьеры, дебют на Ролан Гаррос, триумф в паре с россиянкой Дианой Шнайдер и о планах на будущее.

Украинская теннисистка Анастасия Соболева в 2019 году дебютировала на турнире в Буче. Перспективная и талантливая спортсменка сыграла на соревнованиях серии ITF, а в 2020 году выиграла чемпионат Украины в одиночном разряде.

Анастасия, в 2019 году вы дебютировали на турнире ITF в Буче. Расскажите о начале карьеры, почему вы решили заниматься теннисом?

Если говорить о начале карьеры, то в теннис пришла, ведь мои родители тренеры по теннису, поэтому выбор был очевидным. О дебюте: мне было 15 лет, была еще ребенком и почти ничего не помню.

Кто из известных теннисистов повлиял на вашу карьеру или же вдохновляет вас?

На мою карьеру повлиял папа. Он меня тренировал и он же был моим вдохновением и мотивацией.

В ноябре 2021 года Анастасия Соболева выступила на турнире ITF W15. Теннисистка в паре с россиянкой Дианой Шнайдер торжествовала на турнире в Анталии (Турция). В финале соревнований украинка в тандеме с "нейтральной" россиянкой одержали эффектную победу, обыграв пару Тамара Чурович – Амарисса Кьяра по итогам двух сетов – 6:2, 6:0.

В 2021 году вы выиграли ITF в Анталии в парном разряде в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. Общаетесь ли вы теперь?

Со Шнайдер мы общались когда были детьми и на первых моих турнирах, но потом наши пути разошлись. Когда началось полномасштабное вторжение, мы уже не общались.

Соболева и Шнайдер / Фото ВТУ

Шнайдер что-то говорила вам о войне в Украине?

Она мне о своем мнении по поводу войны лично ничего не говорила, и я не спрашивала, да уже и не интересует, если честно.

24 февраля 2022 года произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Многие спортсмены были вынуждены покинуть родную страну, чтобы тренироваться в спокойных условиях – без постоянных тревог и ракет над головой.

В Украине не первый год продолжается война. Анастасия, расскажите о тренировках в военное время?

Я тренировалась дома в Днепре, первые полгода от начала полномасштабного вторжения, а сейчас живу и тренируюсь в Братиславе. Но вся моя семья и тренер по физической подготовке живут в Днепре, и я время от времени, приезжаю к ним.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под "нейтральным" флагом. Как они ведут себя во время очных противостояний?

Я не очень концентрируюсь на поведении оппонентов, я стараюсь концентрироваться на себе. Но когда играю против "нейтральных" – у меня есть больше мотивации одержать победу. Позицию украинских игроков, они знают, никаких рукопожатий быть не может.

Теннис всегда был дорогим спортом, ведь начинающему надо приобрести специальную экипировку, нанять тренера и арендовать корт для занятий. Расходы, чтобы пробиться в этот спорт обычно составляют тысячи долларов.

Сколько, если не секрет, стоит стать теннисисткой?

Без спонсоров, не имея больших средств, заиграть почти невозможно. Мне повезло, у меня они были. А вообще, для профессионального тенниса с тренером, ракетками и всем остальным необходимым, выходит очень дорого, к сожалению.

Анастасия Соболева в 2025 году впервые сыграла в основной сетке Ролан Гаррос во Франции. Украинская теннисистка в квалификации одолела Франческу Джонс из Великобритании. В первом круге Соболева встретилась с уже знакомой Дианой Шнайдер. К сожалению, Анастасия не смогла пробиться в следующий раунд престижного турнира серии Grand Slam.

В 2025 году вы преодолели квалификацию Ролан Гаррос. Поделитесь впечатлениями от выступления на престижном турнире?

Ролан Гаррос получился действительно очень крутым и эмоциональным. Было очень круто играть, когда на тебя смотрит 10 тысяч человек, потому что обычно играю турниры, где болельщиков почти нет.

И финал квалификации было что-то очень особенное. Старалась не думать сильно о том, что это борьба за основную сетку, просто пыталась играть в свой лучший теннис и у меня получилось.

Соболева на Ролан Гаррос-2025 / Фото Getty Images

Вы считали возможность выхода на US Open-2025 через калькулятор. Ожидали ли выйти на турнир?

Да, было немного напряженно с попаданием на US Open. По статистике, с моим рейтингом всегда попадали на все "шлемы", но в этом году было немножко сложнее, потому что Австралия закрылась с самым высоким "катом" в истории, поэтому это могло случиться и на US Open. Никогда не знаешь кто играет, кто травмирован или не имеет визы.

Что такое "кат" в теннисе?


Кат (cut-off) - это рейтинг игрока, который занимает последнюю позицию среди тех, кто попал в основной турнир без необходимости квалификации.

 

Расскажите о планах на будущее, в частности, о выступлениях на следующих турнирах?

Становиться лучше, улучшать разные аспекты своей игры, избегать травм, потому что в этом сезоне их хватает. Планирую выступить на WTA 125 в Любляне, а дальше буду смотреть на результаты и там уже планировать всей календарь. В планах сыграть на шлеме в Австралии.

Напомним, что следующий Australian Open состоится в 2026 году. Начало крупного турнира серии Grand Slam запланировано на 12 января.

Кто из самый успешный из украинских теннисисток?

  • Элина Свитолина – опытная теннисистка и первая ракетка Украины. Спортсменка занимает 13 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
  • За свою карьеру Элина Свитолина получила 18 титулов WTA в одиночном разряде. Самая знаковая победа украинки – WTA Finals в 2018 году.
  • Первая ракетка Украины за все время выступлений заработала более 25 миллионов долларов призовых.
  • Марта Костюк является второй самой успешной украинской теннисисткой. Спортсменка занимает 25 место в рейтинге Женской теннисной организации.
  • На счету второй ракетки Украины 3 титула WTA. За свою карьеру теннисистка заработала более 6 миллионов долларов.
  • Даяна Ястремская занимает 33 позицию в рейтинге Женской теннисной организации и является третьей ракеткой Украины.
  • Ястремская за свою карьеру получила три титула WTA и заработала более 5 миллионов долларов.