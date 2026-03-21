Смерть 83-летнего специалиста стала большой потерей для спортивного сообщества страны. Анатолия Чумакова называли символом целой эпохи украинского бокса и наставником для нескольких поколений атлетов, сообщает Подолье News.

Что известно об Анатолии Чумакове?

За годы своей деятельности он подготовил более 150 мастеров спорта, среди которых были призеры и победители чемпионатов Украины, Европы и мира.

Его ученики неоднократно получали награды на международных турнирах, а многие из них продолжили тренерское дело, развивая боксерскую школу региона.

Бокс стал делом всей жизни

Будущий наставник родился 8 сентября 1942 года в Хмельницком. Сначала занимался футболом, однако с 1958 года полностью посвятил себя боксу, который и стал его главным делом на десятилетия.

С 1970 года Чумаков начал тренерскую и преподавательскую деятельность. Его называли не только профессионалом, но и человеком, который формировал характер и жизненные принципы своих воспитанников. Светлая память о тренере, который воспитал не одно поколение спортсменов, останется в его учениках и коллегах.