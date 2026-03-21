Смерть 83-річного фахівця стала великою втратою для спортивної спільноти країни. Анатолія Чумакова називали символом цілої епохи українського боксу та наставником для кількох поколінь атлетів, повідомляє Поділля News.

Що відомо про Анатолія Чумакова?

За роки своєї діяльності він підготував понад 150 майстрів спорту, серед яких були призери та переможці чемпіонатів України, Європи та світу.

Його учні неодноразово здобували нагороди на міжнародних турнірах, а багато з них продовжили тренерську справу, розвиваючи боксерську школу регіону.

Бокс став справою всього життя

Майбутній наставник народився 8 вересня 1942 року в Хмельницькому. Спочатку займався футболом, однак з 1958 року повністю присвятив себе боксу, який і став його головною справою на десятиліття.

З 1970 року Чумаков розпочав тренерську та викладацьку діяльність. Його називали не лише професіоналом, а й людиною, яка формувала характер і життєві принципи своїх вихованців. Світла пам’ять про тренера, який виховав не одне покоління спортсменів, залишиться в його учнях і колегах.