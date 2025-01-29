Анатолий Дудченко раскрыл сумму, которую поставил на собственную победу. Бывший украинский боксер не пожалел 2 миллионов долларов, которые мог потерять в бою против немца, если бы проиграл, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
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Мог потерять 2 миллиона долларов
Интересно, что именно Дудченко был андердогом в этом поединке, ведь его подготовка к встрече была мизерной – всего две недели. Поэтому Анатолий решил воспользоваться шансом и попробовать не только победить, но и сорвать немалую сумму денег.
Экс-боксер вспомнил, как по ходу поединка сломал руку и уже с ужасной травмой додержал до всех 12 раундов.
Приехал на бой и победил соперника. Это было действительно исторически, несмотря на то, что во время поединка я сломал руку и боксировал одной. Тогда еще в 7 раунде Воге упал от моего удара, и я такой думаю: "Господи, я же на очки поставил". Пришлось уже додержать до 12 раунда. Вот собственно, такая была победа,
– рассказал бывший чемпион мира.
Сейчас Анатолий Дудченко является тренером перспективного украинского боксера Андрея Новицкого, который дрался в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. Во время того вечера бокса Новицкий победил мексиканца Эдгара Рамиреса по единогласному решению судей – дважды 102-90 и 98-92. Андрей сумел защитить пояс WBC International.
Что известно об Анатолии Дудченко
- Чемпион Украины-2005.
- В 2006-м году перешел в профессионалы.
- Был обладателем поясов чемпиона мира по версии WBF (2012) и IBF (2013).
- В 2015-м году Дудченко закончил карьеру боксера. Анатолий попрощался с профи-рингом на статистике в 23 проведенных боях, в которых одержал 19 побед (13 – нокаутом). Также потерпел 4 поражения.