Анатолий Дудченко раскрыл сумму, которую поставил на собственную победу. Бывший украинский боксер не пожалел 2 миллионов долларов, которые мог потерять в бою против немца, если бы проиграл, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Вот это да Битва скандальных блогеров: Джейк Пол проведет бой против своего брата Логана

Мог потерять 2 миллиона долларов

Интересно, что именно Дудченко был андердогом в этом поединке, ведь его подготовка к встрече была мизерной – всего две недели. Поэтому Анатолий решил воспользоваться шансом и попробовать не только победить, но и сорвать немалую сумму денег.

Экс-боксер вспомнил, как по ходу поединка сломал руку и уже с ужасной травмой додержал до всех 12 раундов.

Приехал на бой и победил соперника. Это было действительно исторически, несмотря на то, что во время поединка я сломал руку и боксировал одной. Тогда еще в 7 раунде Воге упал от моего удара, и я такой думаю: "Господи, я же на очки поставил". Пришлось уже додержать до 12 раунда. Вот собственно, такая была победа,

– рассказал бывший чемпион мира.

Сейчас Анатолий Дудченко является тренером перспективного украинского боксера Андрея Новицкого, который дрался в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. Во время того вечера бокса Новицкий победил мексиканца Эдгара Рамиреса по единогласному решению судей – дважды 102-90 и 98-92. Андрей сумел защитить пояс WBC International.

Что известно об Анатолии Дудченко