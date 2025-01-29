Анатолій Дудченко розкрив суму, яку поставив на власну перемогу. Колишній український боксер не пожалів 2 мільйонів доларів, які міг втратити у бою проти німця, якби програв, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
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Міг втратити 2 мільйони доларів
Цікаво, що саме Дудченко був андердогом у цьому поєдинку, адже його підготовка до зустрічі була мізерною – лише два тижні. Тому Анатолій вирішив скористатись шансом та спробувати не лише перемогти, а й зірвати чималу суму грошей.
Ексбоксер пригадав, як по ходу поєдинку зламав руку та вже із жахливою травмою дотримав до усіх 12 раундів.
Приїхав на бій і переміг суперника. Це було справді історично, попри те, що під час поєдинку я зламав руку і боксував однією. Тоді ще у 7 раунді Воге упав від мого удару, і я такий думаю: "Господи, я ж на очки поставив". Довелося вже дотримати до 12 раунду. От власне, така була перемога,
– розповів колишній чемпіон світу.
Наразі Анатолій Дудченко є тренером перспективного українського боксера Андрія Новицького, який бився в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Під час того вечора боксу Новицький переміг мексиканця Едгара Раміреса за одноголосним рішенням суддів – двічі 102-90 та 98-92. Андрій зумів захистити пояс WBC International.
Що відомо про Анатолія Дудченка
- Чемпіон України-2005.
- У 2006-му році перейшов у професіонали.
- Був володарем поясів чемпіона світу за версією WBF (2012) та IBF (2013).
- У 2015-му році Дудченко закінчив кар'єру боксера. Анатолій попрощався із профі-рингом на статистиці у 23 проведені бої, у яких здобув 19 перемог (13 – нокаутом). Також зазнав 4 поразок.