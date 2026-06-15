Тимощук внезапно вспомнил об Украине и пожаловался на наказание

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук сделал новое скандальное заявление. Работая в России, он назвал Украину "своей страной" и выразил возмущение в связи с санкциями в свой адрес.

После нескольких лет молчания по поводу российской агрессии и работы в санкт-петербургском "Зените" Тимощук вновь оказался в центре внимания. Экс-футболист дал интервью российским пропагандистским СМИ, где прокомментировал решение украинской стороны в отношении него, передает "Championat".

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Что сказал Тимощук?

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины заявил, что его якобы несправедливо лишили футбольных наград и званий. По словам Тимощука, "никто не имел права" забирать награды, которые он завоевал за время своей карьеры.

Понимаю, что в нынешних реалиях отношение к мне нынешней власти моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу "Зенита" в Кубке УЕФА. И в "Шахтере", и в "Зените", и в национальной сборной я отдавал себя футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства,

– рассказал Тимощук.

За что Тимощук попал под санкции?

После начала полномасштабного вторжения России Анатолий Тимощук не оставил работу в российском "Зените" и публично не осудил агрессию Кремля против Украины. Из-за этого Украинская ассоциация футбола лишила его тренерской лицензии, государственных футбольных наград и запретила футбольную деятельность на территории страны.

Впоследствии в отношении бывшего капитана сборной были введены и государственные санкции. Несмотря на это, Тимощук продолжает работать в России, а в прошлом году выставил свою футболку на аукцион для сбора средств на российскую армию.