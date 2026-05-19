Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, который оказался предателем Родины, в очередной раз стал чемпионом страны-агрессора в составе тренерского штаба Зенита. После победы во внутреннем первенстве уроженец Волыни начал сетовать на то, что питерский клуб не допущен к Лиге чемпионов.

Пока его родную страну обстреливают ракетами и дронами, Тимощук на полную радуется трофею сомнительной ценности. Экс-футболист, похоже, пытается притворяться, что не понимает причин отстранения российских команд, как видно из интервью MetaRatings.

Смотрите также Помогал Тимощуку, лоббировал Реброва: как Андрей Ермак влияет на украинский футбол

Что сказал Тимощук об отсутствии еврокубков для россиян?

Украинец, который на протяжении четырех лет полномасштабного вторжения молчит о преступлениях россиян и оправдывает агрессию, даже помогая оккупантам на фронте, вдруг начал ныть, что ему "не хватает эмоций", потому что Зенит не может играть в Лиге чемпионов.

К сожалению, у нас сейчас нет еврокубков. Мы ждем их, чтобы с удовольствием сыграть, показать свой уровень. Мы живем ради игры, ради удовольствия, ради эмоций,

– цинично сказал Тимощук.

Таким образом экс-капитан сборной Украины в очередной раз продемонстрировал, что ему безразлична судьба родной страны и он не поддерживает санкции против России, которые имеют целью наказать агрессора за его военные преступления.

Известный украинский футбольный тренер Йожеф Сабо в интервью изданию Мета заявил, что Тимощук предал не только свою страну, но и своих родителей. Он также назвал его "подонком".

Почему россияне не играют в еврокубках?

Отстранение российских клубов и сборных произошло в 2022 году из-за вооруженной агрессии против Украины. Несмотря на наличие немалого пророссийского лобби в УЕФА, запрет на участие команд из страны-агрессора регулярно продолжают.

Правда руководящий орган европейского футбола принял странное решение: вместо того, чтобы российская ассоциация получала нули очков в таблицу коэффициентов и падала на дно европейского рейтинга, ежегодно России начисляют их среднее количество очков за пять сезонов до отстранения.

Из-за этого возникает абсурдная ситуация, когда Россия в некоторые годы набирает больше баллов в таблицу коэффициентов, чем Украина, которая делегирует четыре клуба.

Какое уголовное дело возбуждено против Тимощука?

Тимощук не просто получил титул предателя от болельщиков и украинских патриотов – это официально закреплено правоохранительной системой нашего государства.

В 2025 году бывшему игроку национальной сборной было объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору из-за того, что он отдал свою футболку на аукцион для сбора средств на российскую армию. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, а следствие против Тимощука ведет Служба безопасности Украины.