Предатель Украины Анатолий Тимощук продолжает позориться и работать на Россию. Он в очередной раз выдал заявление, восхваляя Россию.

Анатолий Тимощук снова вызвал волну возмущения. Бывший капитан сборной Украины восторженно комментировал атмосферу на матче в Сочи, игнорируя обстрелы украинских городов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Тимощук выдал зашкварное заявление

Бывший футболист отметил, что на стадионе "Фишт" 29 июня болельщики устроили невероятную атмосферу несмотря на дождливую погоду.

Атмосфера была очень хорошая, учитывая количество людей, которые пришли на трибуны. На товарищеский матч вряд ли можно было ожидать чего-то еще лучшего, если мы не играем в Санкт-Петербурге. Спасибо людям, которые пришли нас поддержать. Команда провела хороший матч, чем поблагодарила зрителей на трибунах в этот дождливый, но футбольный вечер,

– сказал Анатолий Тимощук.

Справка. В ночь на 29 июня Россия осуществила самый массированный обстрел территории Украины.

Напомним, что Анатолий Тимощук неоднократно поддерживал российские благотворительные инициативы, а также он до сих пор замалчивает российское вторжение в Украину.