Украинский вратарь Бенфики Трубин отыграл юбилейный "сухой" матч в сезоне
- Анатолий Трубин отыграл свой 10-й "сухой" матч в сезоне-2025/26 за Бенфику, сохранив ворота нетронутыми в матче против Гимарайнша.
- После 10 туров в португальской Примейре Бенфика занимает третье место, набрав 24 очка, но в Лиге чемпионов потерпела три поражения в стартовых турах.
В субботу, 1 ноября, состоялся матч 10-го тура португальской Примейры, в котором Бенфика на выезде встречалась с Гимарайншем. В стартовом составе "орлов" на поле вышли двое украинцев – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Подопечные легендарного Жозе Моуринью разгромили на выезде Гимарайнш со счетом 3:0. Голкипер Бенфики Анатолий Трубин выполнил свою работу на отлично, отстояв ворота "сухими", пишет 24 Канал.
Какое вратарское достижение покорил Трубин?
Анатолий Трубин совершил три сейва и получил оценку от WhoScored 7,0 баллов. Этот матч для украинского вратаря стал 10-м "сухим" в сезоне-2025/26 за Бенфику (5 – в чемпионате Португалии, 1 в Суперкубке Португалии и 4 в Лиге чемпионов).
Всего за Бенфику Трубин сыграл уже 115 матчей, в 48 из которых сохранил ворота "сухими". В составе Шахтера вратарь не пропускал мячи в 39 поединках из 94.
В сборной Украины Анатолий сыграл 24 матча. На счету 24-летнего голкипера шесть клиншитов. Поэтому всего за карьеру Трубин сыграл 93 "сухих" матчей и уверенно приближается к цифре 100.
Его партнер по команде Георгий Судаков в матче с Гимарайншем отыграл первый тайм и заработал желтую карточку. Главный тренер Бенфика Жозе Моуринью в перерыве заменил полузащитника.
К слову. По данным Transfermarkt, стоимость Анатолия Трубина составляет 28 миллионов евро. Среди игроков Бенфики он занимает пятое место по трансферной цене.
Видеообзор матча Гимарайнш – Бенфика
Как Бенфика с украинцами выступает в сезоне-2025/26?
- После 10 сыгранных матчей Бенфика идет третьей в португальской Примейре. "Орлы" набрали 24 очка и на один балл отстают от лидера первенства лиссабонского Спортинга.
- А вот в Лиге чемпионов команда Жозе Моуринью выступает не лучшим образом. В трех стартовых турах Бенфика потерпела три поражения и занимает предпоследнее место.