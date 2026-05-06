Мальдера имел конфликт с Шевченко: что не устраивало будущего тренера сборной Украины

Сборная Украины вскоре получит нового главного тренера. В апреле УАФ попрощалась с Сергеем Ребровым.

Наставник не смог вывести "сине-желтых" на чемпионат мира-2026. Тем временем, в СМИ активно сватают первого в истории сборной иностранного тренера, сообщает Игорь Цыганык.

Был ли конфликт между Шевченко и Мальдерой?

Им должен стать итальянец Андреа Мальдера, о чем первым сообщил Виктор Вацко. 54-летний специалист известен тем, что работал в штабе сборной Украины пять лет под руководством Андрея Шевченко.

Последний ныне является президентом УАФ, поэтому кандидатура Мальдеры является ближайшей для него. Однако, как рассказывает Игорь Цыганык, Шевченко не всегда был в хороших отношениях с итальянцем.

В свое время между украинцем и Андреа возник небольшой конфликт из-за финансовых аспектов. Когда Шевченко назначили тренером в 2016-м, тот решил по своему усмотрению распределять зарплату между всем тренерским штабом.

Это вызвало удивление и несогласие у Мальдеры, однако в итоге стороны быстро урегулировали эту ситуацию. В результате, Андреа проработал в сборной Украины пять лет и помог Шевченко вывести команду в четвертьфинал Евро-2020.

Мальдера – это тренер, который очень силен тактически и очень понимает игру. Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба,

– сказал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

В 2021 году стороны разошлись после завершения работы в сборной Украины. Шевченко возглавил итальянское Дженоа, но после неудачного периода и увольнения начал путь к президенту УАФ.

Мальдера же присоединился к штабу экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби. Вместе с ним Андреа поработал в Брайтоне и Марселе. Недавно Де Дзерби возглавил Тоттенхэм и на этот раз Мальдера решил не присоединяться к его команде.

К слову, после информации о возможном назначении Мальдеры украинский тренер Мирон Маркевич вышел с заявлением. Именно экс-тренер Карпат, Металлиста и Днепра считался главным фаворитом в сборную Украины.

