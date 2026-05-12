Мальдера пригласит в свой штаб двух легенд сборной Украины –имена будущих ассистентов

К следующему тренерскому штабу сборной Украины присоединятся не только итальянские специалисты, но и местные специалисты. Одним из помощников Андреа Мальдеры может стать действующий футболист.

О будущих кадровых назначениях в сборной Украины сообщил журналист Виктор Вацко. Своей информацией он поделился в эфире ютуб-канала "Вацко Live".

Кто присоединится к штабу Мальдеры?

Виктор Вацко отметил, что одним из помощников станет итальянец Паскуале Каталано. Сейчас он работает главным тренером клуба "Фиделис Андрея", который выступает в четвертом дивизионе футбольной пирамиды Италии. Кроме него, к команде главного тренера присоединятся бывшие игроки сборной Украины.

По меньшей мере двое ассистентов Мальдеры будут украинцы. Это Тарас Степаненко, который все еще играет в футбол, является действующим футболистом Колоса, и свою тренерскую карьеру начнет сразу в национальной сборной Украины. Еще одним ассистентом Мальдеры станет Владимир Езерский,

– сказал Вацко.

В течение последних нескольких лет Владимир Езерский работал в системе молодежных и юношеских сборных. По информации портала Transfermarkt, до конца августа 2025-го он был главным тренером Украины U18.

Езерский за сборную Украины провел 39 матчей в период с 1998-го по 2008 год: два гола. Становился четвертьфиналистом ЧМ-2006.

Тарас Степаненко надевал "сине-желтую" футболку с 2010-го по 2024 год. В его активе четыре гола и один ассист в 87 матчах. В 2021-м легендарный полузащитник доходил со сборной до 1/4 финала Евро.

Что известно о назначении преемника Реброва?

О приходе итальянского специалиста в украинском медиапространстве уже некоторое время говорят как о свершившемся факте. Недавно стало известно, какой будет зарплата 54-летнего тренера и когда его официально представят как нового главного тренера сборной Украины.

В интервью для 24 Канала бывший защитник "сине-желтой" команды Сергей Кривцов заявил, что считает такой выбор УАФ хорошей идеей.

Экс-защитник сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко отметил, что Андреа Мальдера имеет большой набор положительных качеств. В комментарии для 24 Канала он отметил, что итальянский специалист сделал вклад в выход Украины на Евро-2020.

Добавим, что в период с 2016-го по 2021 год итальянец был помощником Андрея Шевченко в украинской команде.

Как сложилась карьера итальянца после первого периода в сборной Украины?