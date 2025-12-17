Один из величайших английских клубов пытается подписать Лунина
- Тоттенхэм заинтересован в подписании украинского вратаря Андрея Лунина, который имеет мало игрового времени в Реале.
- Кроме Лунина, Тоттенхэм также следит за другими вратарями, такими как Джеймс Траффорд, Барт Вербургген и Зион Судзуки.
Будущее Андрея Лунина в мадридском Реале продолжает быть в подвешенном состоянии. Украинским голкипером заинтересовался еще один европейский гранд.
Речь идет об английском Тоттенхэме. "Шпоры" рассматривают замены позиции голкипера, включив Андрея Лунина в шорт-лист возможных трансферов, пишет 24 Канал со ссылкой на TeamTalk.
К теме Перес сообщил лично: Реал принял решение относительно будущего Андрея Лунина
Кто интересуется Луниным?
В клубе АПЛ не скрывают своего впечатления от хорошей игры ногами и реакции украинца. Тоттенхэм может воспользоваться ситуацией нехватки игрового времени Андрея в Реале.
Однако Лунин не является единственным вратарем, которым интересуются "шпоры". Также клуб АПЛ следит за Джеймсом Траффордом с МанСити, Бартом Вербурггеном из Брайтона и Зионом Судзуки из итальянской Пармы.
Интересно, что Парма уже пыталась подписать Лунина. Итальянский клуб хотел арендовать украинского вратаря на вторую половину сезона 2025 – 2026. Однако в Реале заблокировали такую аренду от Пармы.
Отметим, что Лунин хочет уйти из мадридского клуба из-за отсутствия игровой практики. Об этом он уже вроде бы известил президента Реала Флорентино Переса, который готов отпустить украинца за 30 миллионов евро. Зато портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 15 миллионов евро.
Кто охотится за Луниным?
Еще раньше была информация, что Тоттенхэм проявляет интерес к вратарю из Украины. Была информация от DefensaCentral, что "шпоры" уже даже обращались к Реалу по трансферу Лунина уже зимой 2026 года. Лондонский клуб был готов заплатить за украинского голкипера примерно 12 – 15 миллионов евро. Но "сливочные" увидели в таком вероятном трансфере большой риск, ведь украинец является вторым номером команды.
Также Андреем интересовались миланский Интер и Милан. "Россонери" вообще хотели схитрить, использовав для возможного трансфера Луку Модрича. Ведь опытный хорват долго играл с Луниным в Реале.
Что известно о статистике Лунина в Реале?
С 2018-го года Лунин провел за Реал 63 матча, в которых пропустил 73 гола и в 22-х играх сыграл на ноль.
В текущем сезоне 2025 – 2026 Андрей принял участие лишь в одном поединке. Дебют в сезоне состоялся в матче Лиги чемпионов против греческого Олимпиакоса (4:3).
Уже есть информация, что Лунин выйдет в старте Реала в матче 1/16 финала Кубка Короля против Талаверы 17 декабря.