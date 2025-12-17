Один из величайших английских клубов пытается подписать Лунина

Будущее Андрея Лунина в мадридском Реале продолжает быть в подвешенном состоянии. Украинским голкипером заинтересовался еще один европейский гранд.

Речь идет об английском Тоттенхэме. "Шпоры" рассматривают замены позиции голкипера, включив Андрея Лунина в шорт-лист возможных трансферов, пишет 24 Канал со ссылкой на TeamTalk.

К теме Перес сообщил лично: Реал принял решение относительно будущего Андрея Лунина

Кто интересуется Луниным?

В клубе АПЛ не скрывают своего впечатления от хорошей игры ногами и реакции украинца. Тоттенхэм может воспользоваться ситуацией нехватки игрового времени Андрея в Реале.

Однако Лунин не является единственным вратарем, которым интересуются "шпоры". Также клуб АПЛ следит за Джеймсом Траффордом с МанСити, Бартом Вербурггеном из Брайтона и Зионом Судзуки из итальянской Пармы.

Интересно, что Парма уже пыталась подписать Лунина. Итальянский клуб хотел арендовать украинского вратаря на вторую половину сезона 2025 – 2026. Однако в Реале заблокировали такую аренду от Пармы.

Отметим, что Лунин хочет уйти из мадридского клуба из-за отсутствия игровой практики. Об этом он уже вроде бы известил президента Реала Флорентино Переса, который готов отпустить украинца за 30 миллионов евро. Зато портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 15 миллионов евро.

Кто охотится за Луниным?

Еще раньше была информация, что Тоттенхэм проявляет интерес к вратарю из Украины. Была информация от DefensaCentral, что "шпоры" уже даже обращались к Реалу по трансферу Лунина уже зимой 2026 года. Лондонский клуб был готов заплатить за украинского голкипера примерно 12 – 15 миллионов евро. Но "сливочные" увидели в таком вероятном трансфере большой риск, ведь украинец является вторым номером команды.

Также Андреем интересовались миланский Интер и Милан. "Россонери" вообще хотели схитрить, использовав для возможного трансфера Луку Модрича. Ведь опытный хорват долго играл с Луниным в Реале.

Что известно о статистике Лунина в Реале?