Один із найвеличніших англійських клубів намагається підписати Луніна

Майбутнє Андрія Луніна у мадридському Реалі продовжує бути у підвішеному стані. Українським голкіпером зацікавився ще один європейський гранд.

Мова йде про англійський Тоттенхем. "Шпори" розглядають заміни позиції голкіпера, включивши Андрія Луніна у шорт-лист можливих трансферів, пише 24 Канал із посиланням на TeamTalk.

Хто цікавиться Луніним?

У клубі АПЛ не приховують свого враження від хорошої гри ногами та реакції українця. Тоттенхем може скористатись ситуацією браку ігрового часу Андрія у Реалі.

Однак Лунін не є єдиним воротарем, яким цікавляться "шпори". Також клуб АПЛ стежить за Джеймсом Траффордом із МанСіті, Бартом Вербурггеном із Брайтона та зіоном Судзукі з італійської Парми.

Цікаво, що Парма вже намагалась підписати Луніна. Італійський клуб хотів орендувати українського воротаря на другу половину сезону 2025 – 2026. Однак у Реалі заблокували таку оренду від Парми.

Відзначимо, що Лунін хоче піти з мадридського клубу через відсутність ігрової практики. Про це він вже начебто сповістив президента Реала Флорентіно Переса, який готовий відпустити українця за 30 мільйонів євро. Натомість портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 15 мільйонів євро.

Хто полює за Луніним?

Ще раніше була інформація, що Тоттенхем проявляє інтерес до воротаря з України. Була інформація від DefensaCentral, що "шпори" вже навіть звертались до Реала щодо трансферу Луніна вже взимку 2026 року. Лондонський клуб був готовий заплатити за українського голкіпера приблизно 12 – 15 мільйонів євро. Але "вершкові" побачили у такому ймовірному трансфері великий ризик, адже українець є другим номером команди.

Також Андрієм цікавились міланський Інтер та Мілан. "Россонері" взагалі хотіли схитрити, використавши для можливого трансферу Луку Модріча. Адже досвідчений хорват довго грав із Луніним у Реалі.

Що відомо про статистику Луніна у Реалі?