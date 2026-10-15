36-летний футболист постепенно готовится к следующему этапу своей профессиональной жизни, приобретая знания за пределами футбольного поля. Об окончании обучения Андрей Ярмоленко сообщил на своей странице в инстаграме.

Ярмоленко приобрел новые знания в области футбольного менеджмента

Лидер Динамо рассказал, что закончил программу по футбольному менеджменту в академии УЕФА, и подчеркнул важность постоянного развития.

Всегда есть чему поучиться, что открыть для себя и что усовершенствовать. Спасибо всем, кто был частью этого пути! Продолжаем, – написал футболист.

Обучение в сфере менеджмента может помочь Ярмоленко подготовиться к работе в управлении профессиональным футболом. В то же время сам игрок не объявлял о завершении карьеры или официальном назначении на новую должность.

Какую должность может занять звезда Динамо

Ранее появлялась информация, что Андрей Ярмоленко может стать спортивным директором Динамо. Такая роль предполагает участие в формировании состава команды, трансферной политике и планировании спортивного развития клуба.

Опытный вингер хорошо знает внутреннюю кухню киевского гранда, а также имеет значительный опыт выступлений за рубежом. На протяжении карьеры он играл за немецкую Боруссию Дортмунд и английский Вест Хэм, а также продолжает вызываться в сборную Украины.

Недавно Андрей Ярмоленко обновил свой личный рекорд по количеству официальных матчей, в которых он принимал участие в футболке национальной команды. Это уже пятая Лига наций для вингера Динамо, который играл во всех розыгрышах этого европейского турнира.