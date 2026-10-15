36-річний футболіст поступово готується до наступного етапу професійного життя, здобуваючи знання за межами футбольного поля. Про завершення навчання Андрій Ярмоленко повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Ярмоленко здобув нові знання у футбольному менеджменті

Лідер Динамо поділився, що закінчив програму футбольного менеджменту в академії УЄФА та наголосив на важливості постійного розвитку.

Завжди є чого навчитися, що відкрити для себе та що вдосконалити. Дякую всім, хто був частиною цього шляху! Продовжуємо, – написав футболіст.

Навчання у сфері менеджменту може допомогти Ярмоленку підготуватися до роботи в управлінні професійним футболом. Водночас сам гравець не оголошував про завершення кар'єри чи офіційне призначення на нову посаду.

Яку посаду може отримати зірка Динамо

Раніше з'являлася інформація, що Андрій Ярмоленко може стати спортивним директором Динамо. Така роль передбачає участь у формуванні складу команди, трансферній політиці та плануванні спортивного розвитку клубу.

Досвідчений вінгер добре знає внутрішню кухню київського гранда, а також має значний досвід виступів за кордоном. Упродовж кар’єри він грав за німецьку Боруссію Дортмунд та англійський Вест Гем, а також продовжує викликатися до збірної України.

Нещодавно Андрій Ярмоленко оновив свій власний рекорд за кількістю офіційних змагань, у яких він брав участь у футболці національної команди. Це вже п'ята Ліга націй для вінгера Динамо, який грав у всіх розіграшах цього європейського турніру.