Андрей Ярмоленко нашел для Динамо нового тренера

После раннего вылета Динамо из еврокубков тренер киевлян Игорь Костюк оказался под угрозой увольнения. Самый опытный игрок клуба Андрей Ярмоленко, похоже, определился со своим фаворитом на замену нынешнего тренера.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, лидер Динамо хочет, чтобы во главе команды оказался его бывший партнер по команде. Сейчас этот специалист работает в одном из клубов, соперничающих с киевским грандом за медали УПЛ.

Кого Ярмоленко хочет видеть тренером Динамо

По слухам, Андрей Ярмоленко считает достойным поста главного тренера Динамо Сергея Кравченко, который в настоящее время является ассистентом Руслана Ротаня в Полесье.

7-й номер киевлян видит в 43-летнем тренере большую перспективу. Ярмоленко и Кравченко знакомы еще с времен непродолжительного пребывания Сергея в составе Динамо в 2009 году. Также они вместе вызывались в сборную Украины.

Что известно о Сергее Кравченко

Кравченко родился в Донецке, является воспитанником Шахтера, но имя себе сделал в других клубах. В частности, он был частью Ворсклы Николая Павлова, которая в 2009 году выиграла Кубок Украины, а затем, пройдя через Динамо, попал в "Днепр", где стал одной из легенд клуба, сыграв более сотни матчей.

Игровую карьеру Кравченко завершал в Черноморце. А тренерскую начал параллельно в молодежной сборной Украины и Александрии, когда обе команды возглавлял Руслан Ротань. После перехода наставника в Полесье его ассистент последовал за ним.

Будет ли у Динамо новый тренер

Инсайдеры утверждали, что судьба Игоря Костюка должна решиться на этой неделе – после того, как Динамо провело матч УПЛ с Колосом. В этом поединке киевлянам удалось вырвать победу со счетом 2:1.

Президент клуба Игорь Суркис якобы предлагал работу в Динамо бывшему наставнику сборной Украины Сергею Реброву, но тот не дал согласия на возвращение в Киев.

Источники, близкие к руководству "Динамо", напротив, убеждены, что Игорь Костюк доработает как минимум до зимнего перерыва.