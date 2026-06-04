"Наверное, есть куда расти, правда, Андрей Николаевич?": Ярмоленко о шансе побить рекорд Шевченко

Сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Польши 31 мая, который завершился ее победой со счетом 0:2. Один из голов забил Андрей Ярмоленко, приблизившись к рекорду.

После возвращения в национальную команду и забитого гола вингер поделился своими эмоциями. Это произошло во время тренировки во Львове, сообщает 24 Канал.

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Как Ярмоленко прокомментировал игру против сборной Польши?

Футболист отметил, что взятие ворот стало результатом великолепной командной работы. По словам Ярмоленко, после передачи Виктора Цыганкова он оказался в удобной позиции, где промахнуться было практически невозможно.

Наверное, трудно было не попасть с той позиции, потому что Цыганков отдал хороший пас – и надо было забивать, 2 метра было до ворот. Думаю, если бы я оттуда не забил, то, наверное, меня болельщики не поняли бы,

– признался игрок.

Этот гол стал для Ярмоленко 47-м в футболке национальной сборной. Сейчас он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Украины, уступая лишь Андрею Шевченко, который имеет в активе 48 забитых мячей.

Во время ответа Ярмоленко с улыбкой обратился к Шевченко, который находился на трибунах: "Наверное, есть куда расти, правда, Андрей Николаевич?".

В то же время вингер подчеркнул, что личные рекорды для него не являются главным приоритетом. По его словам, на первом месте всегда стоит польза для команды, выполнение установок главного тренера и удовольствие болельщиков от игры.

Что известно о возвращении Ярмоленко в сборную?

Он ярко вернулся в национальную сборную Украины, получив вызов от нового главного тренера команды Андреа Мальдеры впервые за последние два года. 36-летний вингер Динамо не привлекался к матчам сборной с марта 2025 года, когда ее еще возглавлял Сергей Ребров. Кроме того, Ярмоленко стал самым возрастным автором гола в истории главной команды страны. Сам футболист признался, что на поле просто получал удовольствие, "кайфовал".