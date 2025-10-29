Накануне украинского "Классического" помощником главного тренера Динамо Олег Гусев высказался о новой роли Андрея Ярмоленко на футбольном поле. Ассистент Александра Шовковского рассказал о наигрыше опытного футболиста на острие атаки, пишет 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

Читайте также Ярмоленко вышел на 2 место лучших бомбардиров игр Динамо – Шахтер: сколько голов до Блохина

Какую новую роль Ярмоленко выполняет в Динамо?

Бывший игрок киевлян вспомнил предыдущую игру команды в рамках УПЛ против Кривбасса, в которой Ярмоленко тоже сыграл центрального форварда. В этом матче Андрей Николаевич стал автором третьего гола Динамо и помог команде одержать разгромную домашнюю победу со счетом 4:0.

Ярмоленко – центрфорвард? Его игра удовлетворила тренерский штаб, сыграл хорошо и все нормально. Дальше посмотрим. Наигрывали там? Ярмоленко не надо наигрывать. Такой опытный футболист, что он выходит и выполняет то, что его просят,

– сказал Гусев.

Отметим, что в матче 1/8 финала Кубка Украины Ярмоленко во втором тайме заменил Эдуардо Герреро, который забил победный гол Динамо в ворота Шахтера.

К слову. Ярмоленко забил свой 8-й гол в противостояниях Динамо – Шахтер, сравнявшись с Артемом Милевским. Лучшим бомбардиром украинских "Классических" остается Олег Блохин (14).

Что известно о Ярмоленко в текущем сезоне-2025/2026?

В этом сезоне Ярмоленко принял участие в 14-ти матчах Динамо во всех турнирах, в которых забил 2 гола (Transfermarkt).

Андрей отметился голом в предыдущем туре УПЛ в ворота Кривбасса, а киевляне разгромили соперника со счетом 4:0.

Теперь на счету футболиста "бело-синих" 115 голов в чемпионате Украины. До рекорда Максима Шацких всего 9 мячей.

Недавно Ярмоленко в комментарии FootballHub рассказал, что никакого конфликта между ним и Александром Шовковским не было. Если бы даже были какие-то недоговоренности, то он заверил, что не говорил бы об этом на камеру.

Следующий матч Динамо проведет в рамках 11-го тура УПЛ против Шахтера во Львове. Начало второго украинского "Классического" подряд в воскресенье, 2 ноября, в 18:00.