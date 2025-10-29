Напередодні українського "Класичного" помічником головного тренера Динамо Олег Гусєв висловився про нову роль Андрія Ярмоленка на футбольному полі. Асистент Олександра Шовковського розповів про награвання досвідченого футболіста на вістрі атаки, пише 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ.

Читайте також Ярмоленко вийшов на 2 місце найкращих бомбардирів ігор Динамо – Шахтар: скільки голів до Блохіна

Яку нову роль Ярмоленко виконує у Динамо?

Колишній гравець киян пригадав попередню гру команди у рамках УПЛ проти Кривбаса, у якій Ярмоленко теж зіграв центрального форварда. У цьому матчі Андрій Миколайович став автором третього голу Динамо та допоміг команді здобути розгромну домашню перемогу з рахунком 4:0.

Ярмоленко – центрфорвард? Його гра задовольнила тренерський штаб, зіграв добре і все нормально. Далі подивимося. Награвали там? Ярмоленка не треба награвати. Такий досвідчений футболіст, що він виходить і виконує те, що його просять,

– сказав Гусєв.

Відзначимо, що у матчі 1/8 фіналу Кубка України Ярмоленка у другому таймі замінив Едуардо Герреро, який забив переможний гол Динамо у ворота Шахтаря.

До слова. Ярмоленко забив свій 8-й гол у протистояннях Динамо – Шахтар, зрівнявшись із Артемом Мілевським. Найкращим бомбардиром українських "Класичних" залишається Олег Блохін (14).

Що відомо про Ярмоленка у поточному сезоні-2025/2026?

У цьому сезоні Ярмоленко взяв участь у 14-ти матчах Динамо в усіх турнірах, у яких забив 2 голи (Transfermarkt).

Андрій відзначився голом у попередньому турі УПЛ у ворота Кривбаса, а кияни розгромили суперника з рахунком 4:0.

Тепер на рахунку футболіста "біло-синіх" 115 голів у чемпіонаті України. До рекорду Максима Шацьких лише 9 м'ячів.

Нещодавно Ярмоленко у коментарі FootballHub розповів, що жодного конфлікту між ним та Олександром Шовковським не було. Якби навіть були якісь недомовленості, то він запевнив, що не говорив би про це на камеру.

Наступний матч Динамо проведе у рамках 11-го туру УПЛ проти Шахтаря у Львові. Початок другого українського "Класичного" поспіль у неділю, 2 листопада, о 18:00.