Сколько голов Ярмоленко забил за сборную Украины и побьет ли рекорд Шевченко
- Андрей Ярмоленко забил 46 голов за сборную Украины, занимая второе место после Андрея Шевченко, который имеет 48 голов.
- Ярмоленко имеет шанс побить рекорд Шевченко, если продолжит вытупать за сборную и сохранять результативность.
Андрей Ярмоленко остается одним из лучших бомбардиров в истории сборной Украины. Ветеран Динамо уже приблизился к легендарному рекорду Андрея Шевченко.
Лидер киевского Динамо продолжает демонстрировать результативный футбол даже в 36 лет. Новый тренер сборной Украины Андреа Мальдера также доверил опытному вингеру место в национальной команде, передает 24 Канал.
Сколько голов Ярмоленко забил за сборную Украины?
Андрей Ярмоленко провел 125 матчей в футболке сборной Украины и забил 46 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории национальной команды.
Впереди остается только Андрей Шевченко, который завершил карьеру с 48 голами и удерживает статус лучшего бомбардира сборной Украины.
Шевченко и Ярмоленко доминируют в бомбардирском списке. Третий по количеству мячей Евгений Коноплянка отстает от двух Андреев более чем вдвое.
Среди нынешнего состава сборной только пятеро футболистов, кроме Ярмоленко, имеют показатель в 10 и более голов за сборную: Роман Яремчук (17), Виктор Цыганков (13), Александр Зинченко (12), Артем Довбик (11) и Руслан Малиновский (10).
Реально ли превзойти рекорд Шевченко?
Вызов Ярмоленко в сборную от нового наставника Андреа Мальдера свидетельствует о том, что ветеран и в дальнейшем остается важной фигурой для команды. Если он сохранит место в основе и стабильно будет получать игровое время, то имеет хорошие шансы побить рекорд Шевченко уже в ближайшее время.
Также Ярмоленко проводит результативный сезон в Динамо Киев. Опытный вингер регулярно забивает за киевлян в чемпионате и является одним из лидеров команды, что только усиливает его позиции в сборной Украины.
Результативность Ярмоленко в УПЛ
- В матче 29-го тура Премьер-лиги против Полтавы Андрей Ярмоленко забил свой 123 гол в чемпионатах Украны, сообщает сайт Динамо.
- По этому показателю Ярмоленко сравнялся с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
- Сейчас они делят вторую и третью строчки в списке лучших голеадоров в истории УПЛ. На один гол больше у Максима Шацких.
- Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук убежден, что опыт Ярмоленко поможет сборной Украины в ближайших матчах.