По словам инсайдера Владимира Зверова, возвращение в команду бывшего вратаря сборной Украины стало инициативой лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Вингер уже активно участвует в решении кадровых вопросов, хотя отложил на сезон переход на должность спортивного директора, пишет 24 Канал.

Ярмоленко подрабатывает скаутом

Именно Андрей Ярмоленко стал тем человеком, который позвонил Георгию Бущану и сообщил о возможности вновь надеть футболку "Динамо" с первым номером на спине.

Произошло это буквально перед самым матчем "Полесья" с "Кудривкой". Ярмоленко спешил, потому что трансферное окно подходило к концу, а включение Бущана в заявку житомирян затруднило бы процесс регистрации и могло бы сорвать переход. В итоге Георгий согласился вновь стать частью киевской команды и уже получил от тренера Игоря Костюка подтверждение статуса основного игрока, выйдя в стартовом составе против ЛНЗ.

Для Андрея Ярмоленко это уже не первый опыт самостоятельного решения кадровых проблем в клубе. По слухам, чуть ранее вингер нашел для "Динамо" нового главного тренера в лице Сергея Кравченко – ныне ассистента Руслана Ротаня в "Полесье". Однако замену Костюка на тренерском мостике владелец клуба Игорь Суркис все же не одобрил.

Будущее Ярмоленко в Динамо

Президент "Динамо" еще в прошлом сезоне не скрывал, что хочет видеть Ярмоленко после завершения игровой карьеры спортивным директором клуба. В "Динамо" эта должность уже долгое время остается вакантной и словно ждет Андрея.

Однако Ярмоленко почувствовал в себе силы помочь команде еще один год на поле, а не в кабинете. К тому же, по-прежнему актуальным остается вопрос о побитии рекорда Максима Шацких по количеству голов в УПЛ – "семерке" достаточно двух результативных ударов, чтобы стать лучшим голеадором чемпионата Украины всех времен.