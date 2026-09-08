За словами інсайдера Володимира Зверова, камбек до команди колишнього воротаря збірної України став ідеєю лідера динамівців Андрія Ярмоленка. Вінгер вже активно підключається до кадрових питань, хоча відклав на сезон перехід на посаду спортивного директор, пише 24 Канал.

Ярмоленко підпрацьовує скаутом

Саме Андрій Ярмоленко став тією людиною, яка набрала телефоном Георгія Бущана і повідомила про варіант знову одягнути футболку Динамо з першим номером на спині.

Сталося це буквально перед самим матчем Полісся із Кудрівкою. Ярмоленко поспішав, бо трансферне вікно добігало завершення, а потрапляння Бущана до заявки житомирян ускладнило б процес реєстрації і могло б зірвати перехід. Зрештою Георгій погодився знову стати частиною київської команди і вже отримав від тренера Ігоря Костюка підтвердження статусу основного, вийшовши зі старту проти ЛНЗ.

Для Андрія Ярмоленка це вже не перший досвід самостійного вирішення кадрових проблем у клубі. За чутками, трохи раніше вінгер знайшов для Динамо нового головного тренера в особі Сергія Кравченка – нині асистента Руслана Ротаня у Поліссі. Проте заміну Костюка на тренерському містку власник клубу Ігор Суркіс все ж не погодив.

Майбутнє Ярмоленка в Динамо

Президент Динамо ще минулого сезону не приховував, що хоче бачити Ярмоленка після завершення кар'єри гравця спортивним директором клубу. У Динамо така посада вже тривалий час залишається вакантною і ніби чекає на Андрія.

Проте Ярмоленко відчув у собі сили допомогти команді ще рік на полі, а не в кабінеті. До того ж, досі актуальним залишається питання з побиттям рекорду Максима Шацьких за голами в УПЛ – 7-ому номеру достатньо двох результативних ударів, щоб стати найкращим голеадором чемпіонату України всіх часів.