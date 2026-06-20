Ярмоленко решил завершить выступления за "Динамо" –, но есть один нюанс

Андрей Ярмоленко официально продлил контракт с "Динамо" до лета 2027 года, но оказалось, что украинского вингера в следующем сезоне удастся увидеть далеко не во всех матчах. Игрок решил ограничиться только тем турниром, в котором он нацелился на рекорд.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Ярмоленко не прибудет в ближайшее время на сборы "Динамо" в Австрии, поскольку у него нет необходимости готовиться к матчам квалификации Лиги Европы. С еврокубковой частью карьеры футболист якобы уже распрощался.

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Что решил Ярмоленко насчет своей карьеры в "Динамо"?

Не секрет, что Андрей Ярмоленко сначала собирался повесить бутсы на гвоздь еще после завершения предыдущего сезона. В "Динамо" для него готовили должность спортивного директора.

Однако приближение к рекорду УПЛ по количеству голов за всю историю и возвращение в сборную Украины после смены главного тренера повлияли на планы вингера. Он все-таки решил задержаться еще на год, подписав новый контракт.

Но на еврокубки планы Ярмоленко не распространяются. Он будет готовиться к старту сезона по индивидуальной программе, которая не предусматривает участия в матчах квалификации Лиги Европы.

Андрей будет полностью сосредоточен именно на чемпионате Украины, в котором до абсолютного рекорда бомбардиров осталось всего два гола. Сейчас на счету Ярмоленко 123 гола, столько же, сколько у Сергея Реброва. Впереди с 124 голами только Максим Шацких.

Когда "Динамо" начнёт выступление в еврокубках?

Первый квалификационный раунд Лиги Европы ждет киевлян 9 и 16 июля. Соперником станет румынская "Университатя" из Клуж-Напоки.

Чтобы попасть в групповой раунд второго по престижности еврокубка, подопечным Игоря Костюка нужно пройти целых четырех соперников. Любое поражение будет означать переход в соревнование более низкого уровня — Лигу конференций.