Андрей Ярмоленко объявил о завершении карьеры игрока: когда легенда Динамо уйдет из футбола

Вингер Динамо и сборной Украины планирует поиграть еще не более одного года. Ярмоленко признался, что дальше не планирует продлевать контракт с киевлянами.

Легенда Динамо Андрей Ярмоленко близок к завершению своей карьеры игрока. Украинский вингер рассказал, когда окончательно повесит бутсы на гвоздь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр футбольных новостей.

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Ярмола уходит "на пенсию"

В мае Ярмоленко продлил контракт с Динамо на один сезон. Впрочем сам игрок признался, что следующий год станет последним для него в футбольной карьере.

Я ни в коем случае не хочу быть в клубе за какие-то прежние заслуги. И когда я услышал тренера и президента и понял, что они на меня рассчитывают, как на боевую единицу. Тогда я подписал контракт на один год. С уверенностью могу сказать, что это мой последний год как футболиста,

– заявил Ярмоленко.

Таким образом, Андрей завершит с футболом в 36 лет. Ожидается, что после этого Ярмоленко перейдет в административный состав киевлян и станет спортивным директором "бело-синих".

Карьера Андрея Ярмоленко

Напомним, что вингер оказался в структуре Динамо в 2007 году и выступал за команду до 2017-го. После этого Ярмоленко поиграл за рубежом за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн.

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В 2023-м футболист вернулся в Динамо, где выступает до сих пор. Всего в 393 матчах за киевлян Андрей оформил 157 голов, что делает его третьим в списке топ-бомбардиров "бело-синих".

Андрей помог Динамо выиграть 9 трофеев, в том числе четыре чемпионства УПЛ. Также Ярмоленко стал легендой сборной Украины, забив 46 голов в 125 матчах за "сине-желтых". В рейтинге голеадоров национальной команды он уступает лишь Андрею Шевченко (48).