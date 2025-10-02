Украинское футбольное сообщество постигла печальная весть. Умер бывший арбитр Украинской Премьер-лиги Андрей Кутаков.

Кутаков по неизвестным причинам преждевременно ушел из жизни 1 октября 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета.

Что известно о Кутакове?

Андрей Кутаков вместе со своим братом Дмитрием работал на матчах чемпионата Украины. Рефери обслуживал противостояния как УПЛ, так и Первой и Второй лиг.

Впоследствии Андрей завершил карьеру рефери и начал тренерскую деятельность. Зато его брата Дмитрия отстранили от футбола за нарушение кодекса этики и честной игры.

Отметим, что в последнее время Андрей Кутаков работал в Броварах в местном ДЮСШ. Бывший рефери был тренером, развивал молодежь, а также поддерживал различные инициативы направленные на развитие спорта, в частности, футбола.

