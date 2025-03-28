Уже играл в команде: Реал определился с заменой Лунину

Андрей Лунин заинтересовал ряд клубов и может покинуть Реал летом 2025 года. Тогда мадридцы останутся без второго голкипера, который при необходимости может заменить Тибо Куртуа.

Поэтому Реал вынужден будет приобрести нового голкипера. "Бланкос" нашли вратаря, который заменит Лунина и станет дублером Куртуа, в случае ухода украинца из клуба, информирует 24 канал со ссылкой на Football Espana.

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Кто заменит Лунина

Реал готов продать Андрея Лунина, если получит достойное предложение по трансферу украинского голкипера. "Сливочные" уже нашли замену 26-летнему вратарю.

"Королевский клуб" в случае ухода Лунина планирует пригласить испанского вратаря Кепу Аррисабалагу. Голкипер Челси уже играл за мадридский коллектив в сезоне 2023/2024.

Сейчас Аррисабалага выступает в АПЛ за Борнмут на правах аренды. Испанский голкипер сыграл в 25 матчах за "вишен", пропустив 31 гол и в 6 поединках сохранил ворота на замке.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити планирует подписать Андрея Лунина летом 2025 года. "Горожане" считают, что украинец будет основным голкипером, который хорошо заменит Эдерсона.