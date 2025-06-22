Реал может продать Лунина в клуб с россиянином: где может оказаться украинский вратарь

Андрей Лунин интересуется возможной сменой клуба, ведь в Реале он не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. Одним из кандидатов является французский гранд.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин оказался в эпицентре трансферного рынка из-за возможного ухода из Реала. Кипер имеет шансы перебраться в чемпионат Франции, сообщает 24 Канал со ссылкой на madrid-barcelona.

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Лунина хотят во Франции

Испанские СМИ приписывали интерес к Андрею со стороны Челси, Астон Виллы и Атлетико, а Бавария видит в Лунине замену для Нойера. Теперь же стало известно, что приобрести украинца намерен Монако.

В прошлом сезоне монегаски заняли третье место в Лиге 1 и квалифицировались в Лигу чемпионов. Впрочем минусом в этой команде является наличие полузащитника из России Александра Головина.

В конце концов пока возможный переход Лунина очень далек. Реал желает получить за игрока не менее 20 миллионов евро, тогда как Монако предлагает 14 миллионов.

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Напомним, что Лунин стал игроком Реала в 2018 году, перейдя за 8 миллионов евро. За это время Андрей не смог выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, но на его счету 62 матча за "бланкос".

В них кипер оформил 22 клиншата. Вместе с мадридцами Лунин выиграл аж 11 трофеев, среди которых – по две Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Также на счету Андрея 16 матчей за сборную Украины (шесть из них – насухо).