Триумфатор еврокубка обратился к Реалу по поводу перехода Лунина: в клубе приняли решение

Андрей Лунин остается дублером Тибо Куртуа в Реале. Однако в ближайшее трансферное окно украинский футболист может покинуть "Королевский клуб".

Английский клуб сделал запрос относительно Лунина накануне зимнего трансферного окна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Какой клуб хочет подписать Лунина?

По имеющейся информации, Тоттенхэм обратился к Реалу относительно трансфера Лунина уже зимой 2026 года. Лондонский клуб готов заплатить за украинского голкипера приблизительно 12 – 15 миллионов евро.

"Королевский клуб" принял решение относительно Лунина. В Мадриде считают, что продать украинского футболиста зимой рискованно, поскольку он является дублером Куртуа.

Поэтому вратарь "сливочных" и сборной Украины останется в клубе. Возможно, трансфер состоится летом следующего года, если он захочет покинуть команду.

Лунин впервые в сезоне может сыграть за "Королевский клуб" в матче против Эльче – 23 ноября, пишет официальный сайт Реала. Поскольку, Куртуа травмировался в прошлой игре с Райо Вальекано.

Какая ситуация у Лунина в Реале?