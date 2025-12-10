Что известно о карьере Лунина в Реале?

  • Украинец присоединился к Реалу в 2018 году. Мадридцы тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за вратаря.
  • Однако в первые сезоны в Мадриде Лунин не играл и отдавался в аренды. Игрок выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо.
  • Играть именно за Реал Андрей начал в 2021 году, но всегда был в статусе запасного кипера. За это время вратарь наиграл 62 матча, из которых 20 – насухо.
  • В этом сезоне украинец сыграл лишь один матч. Его команда идет второй в Ла Лиге, отставая от Барселоны на четыре балла. Также Реал занимает шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.