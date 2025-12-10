Андрій Лунін залишається одним з найкращих воротарів України, але його позиції в клубі залишаються невизначеними. Поки що кіперу не вдається стати основним у Реалі.

Лунін майже не отримує ігрової практики, поки перший воротар команди Тібо Куртуа не травмований. Тож недивно, що Лунін розглядає варіанти трансферу в інший клуб, повідомляє 24 Канал з посиланням на madrid-barcelona.

Чи відпустить Реал Луніна?

Іспанські ЗМІ повідомляють, що президент Реала Флорентіно Перес провів розмову із українцем. Він запевнив, що клуб не заважатиме Луніну, якщо той забажає змінити команду.

Бажання Андрія залишити Мадрид називають логічним для амбітного воротаря. Втім сам кіпер ще не прийняв рішення щодо подальшої кар'єри.

Раніше повідомлялось, що Мілан зацікавлений у трансфері Луніна. Клуб навіть готовий залучити експартнера українця по Реалу Луку Модрича, щоб той загітував Андрія на трансфер.

Ще одним претендентом на Луніна є суперник Мілана по дербі Інтер, який готується попрощатися із Янном Зоммером наприкінці сезону. Контракт українця з Реалом чинний до 2030 року згідно з даними Transfermarkt.

Що відомо про кар'єру Луніна у Реалі? Українець приєднався до Реала у 2018 році. Мадридці тоді заплатили близько 8 мільйонів євро Зорі за воротаря.

Проте в перші сезони у Мадриді Лунін не грав та віддавався в оренди. Гравець виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.

Грати саме за Реал Андрій почав у 2021 році, але завжди був у статусі запасного кіпера. За це час воротар награв 62 матчі, з яких 20 – насухо.

У цьому сезоні українець зіграв лише один матч. Його команда йде другою в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на чотири бали. Також Реал посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.



