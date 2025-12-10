Що відомо про кар'єру Луніна у Реалі?

  • Українець приєднався до Реала у 2018 році. Мадридці тоді заплатили близько 8 мільйонів євро Зорі за воротаря.
  • Проте в перші сезони у Мадриді Лунін не грав та віддавався в оренди. Гравець виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.
  • Грати саме за Реал Андрій почав у 2021 році, але завжди був у статусі запасного кіпера. За це час воротар награв 62 матчі, з яких 20 – насухо.
  • У цьому сезоні українець зіграв лише один матч. Його команда йде другою в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на чотири бали. Також Реал посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.