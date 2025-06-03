Лунин сообщил руководству Реала, где планирует продолжить карьеру

Едва ли не в каждое межсезонье возникают разговоры, что Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Эти слухи не прекращались и во время кампании-2024/2025.

Назывался ряд европейских грандов, где украинец может продолжить карьеру. Он в конце концов определился, где сам хочет выступать, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

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Какое решение принял Лунин

Вратарь сборной Украины решил не покидать мадридский Реал. Андрей Лунин сообщил руководству "сливочных" о своем намерении не менять клубную прописку.

При этом окружение голкипера считает, что он заслуживает большего признания и должен играть более важную роль в команде. Поэтому ожидают увеличения игровой практики для украинца, но и другие варианты тоже рассматривают.

Отмечается, что летом 2024 года после сверхуспешного сезона, где Андрей Лунин играл в основе из-за травмы Тибо Куртуа, он был готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Однако тогда не получил привлекательного предложения и подписал долгосрочный контракт с мадридцами.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинец сыграл 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими". Его действующее соглашение рассчитано с Реалом до лета 2030 года.

Напомним, что после нынешней кампании "сливочных" покинет легендарный Лука Модрич. Уже в ближайшее время он должен подписать контракт с другим грандом европейского футбола.