В частности, им активно интересуются в Италии и Англии. Своим мнением относительно перспектив полузащитника "горняков" поделился бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

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Сабо не верит в успех Судакова

По мнению опытного специалиста, лидер Шахтера не сможет заиграть на высоком уровне в европейском клубе. Он считает, что 22-летнего полузащитника переоценивают, в частности, в этом виноваты медийщики.

О Судакове даже не вспоминайте. Это журналисты его распиарили. Я не знаю, кто его купит, а если и купят, то он не будет там основным. В Европе совсем другой футбол, и полузащитники должны уметь не только атаковать, но и отбирать,

– заявил Сабо.

Отметим, что сейчас главным претендентом на Георгия Судакова считается Наполи. Новоиспеченный чемпион Италии якобы готов уплатить за трансфер 40 миллионов евро.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинский полузащитник провел 37 матчей на клубном уровне. В них он забил 15 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, что в конце мая у донецкого Шахтера сменился главный тренер. Им стал Арда Туран, который уже сформировал список игроков, которыми хочет усилить "горняков".