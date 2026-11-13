Андрей Лунин может покинуть Реал ради клуба АПЛ

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Британские инсайдеры из TopSkills Sports располагают информацией о том, что услугами вратаря заинтересован один из топ-клубов Английской Премьер-лиги – а именно "Манчестер Сити".

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Лунин хочет больше практики

Конкуренция с Тибо Куртуа не только негативно сказывается на клубной карьере Лунина, но и буквально преграждает ему путь в сборную Украины. Поэтому Андрей в очередной раз начал изучать варианты, чтобы не сидеть на скамейке запасных, а играть.

В этом контексте слухи о "Манчестер Сити" выглядят странно. У "горожан" есть железный основной вратарь, считающийся одним из самых талантливых голкиперов мира – Эдерсон. Его всегда готов подстраховать аргентинец Джеронимо Рулли, который перешел летом из французского "Марселя".

Еще один аргумент против "Манчестер Сити" – это неопределенное будущее клуба. На фоне обвинений "горожан" в 115 случаях финансовых нарушений существует реальная угроза вылета команды из АПЛ. Решение по этому делу будет вынесено уже в следующем году, после рассмотрения апелляции.

Инсайдеры утверждают, что Андрей Лунин покинет Мадрид уже в январе. Поскольку у него действующий контракт до 2030 года, сделать это он сможет только после выплаты "бланкос" компенсации. Трансферная стоимость Лунина оценивается экспертами как минимум в 12 миллионов евро.